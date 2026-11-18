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A apresentadora Ana Maria Braga passou por um momento inusitado no Mais Você, da TV Globo, exibido na segunda-feira, 16 de novembro. Ao receber a atriz Bruna Griphao, que havia sido eliminada da Dança dos Famosos, Ana Maria se equivocou ao falar sobre a família da convidada.

Durante o papo, a apresentadora disse que Bruna era carioca e tinha descendência grega e chilena. Só que a atriz corrigiu a informação na hora, com surpresa, avisando que era apenas grega, e não chilena.

Confusa, Ana Maria quis entender de onde veio aquele dado e jogou a responsabilidade na equipe, dizendo que a produção do programa tinha achado aquela informação. Bruna aproveitou a gafe para brincar que a internet espalha mentiras, o que rendeu risadas no estúdio.

Ana Maria entrou na brincadeira, reconheceu que errou e pediu desculpas à artista, confirmando que a ascendência era apenas grega.

O momento também chamou a atenção de Pedro Scooby, que estava na atração após ter sido eliminado da Dança dos Famosos, e contou que nem sabia que Bruna tinha raízes gregas. A atriz ainda brincou que o formato do seu nariz é a prova dessa origem familiar.

Para fechar com chave de ouro, o Louro Mané entrou na conversa e elogiou a aparência de Bruna, que agradeceu o carinho.

Quem nunca confiou numa pesquisa de internet e passou vergonha ao vivo?