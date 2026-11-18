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Quem acompanhou as redes sociais na última semana certamente parou para analisar a pena vermelha que Anitta usou no Grammy Latino 2026. O acessório, que roubou a cena, não foi obra de uma grife internacional, mas sim de Diego de Oxóssi, um artista vindo diretamente de Itaquera, na Zona Leste de São Paulo.

Conhecido como o joalheiro dos orixás, Diego é o nome por trás da peça que viralizou. Mais do que um detalhe fashion para compor o visual da cantora em Las Vegas, onde ela venceu o prêmio de Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa por Equilibrivm, o objeto carrega uma carga simbólica profunda e raízes espirituais.

O significado sagrado do ekodidé

A peça é inspirada no ekodidé, um elemento sagrado do Candomblé. Para quem não conhece, esse símbolo está ligado a conceitos de ancestralidade, proteção, realeza e renascimento espiritual. Na tradição iorubá, a pena possui uma importância ritualística fundamental, sendo muito presente no culto tradicional de Ifá e nas religiões de matriz africana.

Um exemplo da força desse símbolo acontece nos rituais de iniciação do Candomblé. Nessas cerimônias, a pena é fixada na testa do ìyàwó, que é o nome dado ao iniciado, marcando o começo de uma nova etapa em sua caminhada religiosa. Além disso, o elemento serve para proteger o ori, que é a cabeça, considerada sagrada nessas tradições.

Até a escolha da ave não é por acaso: o papagaio Odíde é associado à realeza entre as aves dentro da cultura iorubá, o que reforça a ideia de nobreza e autoridade espiritual da peça. Para completar a simbologia, a cor vermelha conecta o acessório ao poder feminino, à fertilidade e às Ìyámi Àjé, as Grandes Mães Ancestrais que representam a continuidade da vida e a força criadora.

A parceria entre a arte e a música

Anitta, que inclusive recebeu indicação ao Grammy 2027, já conhecia o trabalho de Diego. Isso acontece porque o artista paulistano tem o hábito de produzir peças religiosas para diversas celebridades. O currículo de Diego também passa pela televisão, já que ele assinou os acessórios da novela A Nobreza do Amor, da TV Globo, que terminou no início de novembro.

A conexão entre a cantora e o joalheiro continua rendendo frutos. Atualmente, Diego está desenvolvendo novas criações para os projetos Equilibrivm 1 e 2 de Anitta. Um dos destaques desse novo trabalho é a criação de um pedestal de microfone feito em homenagem a Logun Edé, que é o orixá de cabeça da artista.

Moda como ferramenta de combate ao preconceito

Ao fundir a joalheria contemporânea com a tradição dos orixás, Diego de Oxóssi constrói uma identidade que usa a estética para carregar histórias e sentimentos de pertencimento. Para ele, levar esses símbolos para o mundo da moda é uma maneira de abrir caminho para discussões necessárias sobre a intolerância religiosa e o reconhecimento cultural, combatendo os preconceitos que ainda atingem as religiões de matriz africana no Brasil.

O artista deixa claro que existe uma responsabilidade grande ao lidar com referências religiosas, ressaltando que a inspiração artística não deve ser confundida com o uso litúrgico de elementos sagrados. Para Diego, a moda tem um poder enorme de comunicação e pode despertar a curiosidade de quem nunca teve contato com essa cultura.

Ele acredita que criar algo bonito, mas que possua memória, propósito e identidade, é a base de seu trabalho, defendendo que a ancestralidade não é apenas uma tendência passageira, mas algo que define quem somos. A gente ama ver a Zona Leste dominando o mundo, né?