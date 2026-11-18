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O amor bateu à porta dos bastidores. Humberto Martins e Aline Müller, que dividem o palco na peça Psicóloga Segundo Meu Psiquiatra, estão namorando fora da ficção. O relacionamento é mantido sob discrição há pouco mais de dois anos.

Embora tenham sido vistos juntos em um cinema no Rio de Janeiro no dia 16 de novembro, o namoro ainda não havia ganhado os holofotes da imprensa. A conexão começou por volta de 2022, durante um projeto, mas o romance só se oficializou em 2024.

Nas redes sociais, a sintonia aparece principalmente na divulgação da peça, com vídeos publicados em colaboração nos perfis de ambos. A parceria também rendeu um curta-metragem, onde os dois dividiram as funções de atuação, direção e produção.

Aline Müller, que também trabalha como roteirista e produtora, tem no currículo participações em séries como Dom, Bom Dia, Verônica e Sob Pressão. Ela é mãe de um rapaz de 28 anos.

Para Humberto Martins, este é o quarto relacionamento público. O ator já foi casado com Ana Lúcia Mansur entre 1989 e 1998, união com a qual teve Thamires e Humberto Martins Filho. Depois, casou-se com Solange Frazão entre 1999 e 2001 e namorou Andréa Abrahão entre 2006 e 2008, com quem tem a filha Nicolle.