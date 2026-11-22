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Duda Almeida chegou ao horário nobre da TV Globo em Quem Ama Cuida. Na trama, ela interpreta Andréa, uma jovem do subúrbio que mentia sobre suas origens para tentar ser aceita pela família do namorado.

No Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, a atriz refletiu sobre responsabilidades, origens e sonhos.

Nascida e criada na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, Duda começou no teatro aos oito anos, na Centra Única de Favelas. Antes de brilhar na TV, ela já tinha uma trajetória consolidada em campanhas, editoriais e desfiles de moda.

Nos últimos quatro anos, a atriz dividiu sua rotina entre o Rio de Janeiro e Londres, onde aprofundou a conexão com a moda internacional e investiu na sua formação como atriz. O convite para fazer o teste da novela das nove chegou em outubro de 2025.

Além da atuação e da moda, o samba é parte fundamental da vida de Duda. Vinda de uma família que fundou duas escolas de samba no Rio, ela desfila desde os seis anos de idade. Filha de uma ex-porta-bandeira, a atriz foi destaque da Unidos do Viradouro por quatro anos e já conquistou dois títulos.

Quem diria que a menina da Cidade de Deus ia dominar as passarelas e agora o horário nobre? A gente ama ver esse reconhecimento!