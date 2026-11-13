Drauzio Varella agora é imortal na Academia Brasileira de Letras

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Drauzio Varella é o mais novo membro da Academia Brasileira de Letras (ABL). A eleição aconteceu nesta quinta-feira, 12 de novembro de 2026, e o médico e escritor conquistou a cadeira 32, que estava vaga após a morte do jornalista Zuenir Ventura. Para chegar ao posto, Drauzio precisou de 29 dos 37 votos possíveis, vencendo uma disputa que contou com outros 17 candidatos.

Emocionado, o novo imortal falou sobre a conquista. Em entrevista à Globo News, ele contou que fazer parte da ABL nunca tinha passado pela sua cabeça e que não achava que tivesse o preparo necessário para isso, mas comentou que a vida acaba levando as pessoas por caminhos imprevistos.

A trajetória literária

O lado escritor de Drauzio começou a ganhar forma através de sua atuação como médico voluntário na Casa de Detenção de São Paulo, o Carandiru. Entre 1989 e 2002, ele atendia semanalmente no presídio, experiência que serviu de base para a criação de uma trilogia composta pelos livros Estação Carandiru, Carcereiros e Prisioneiras. O título Estação Carandiru, inclusive, rendeu ao autor o Prêmio Jabuti no ano 2000 e foi adaptado para o cinema por Hector Babenco.

Drauzio revelou que escreveu seu primeiro livro aos 59 anos. A partir daquele momento, ele descobriu o prazer da escrita e o mistério de escrever. O autor explicou que suas obras são sempre baseadas em vivências reais, como as histórias que conheceu nas cadeias e nas diversas viagens que fez ao Rio Negro, região amazônica para a qual foi muitas vezes, em cerca de 30 anos de viagens.

Além da trilogia sobre o sistema prisional, o médico assina livros como Por um fio, Borboletas da alma, O médico doente, Correr e O exercício da incerteza, sendo O exercício da incerteza, memórias lançadas em 2022. Mais recentemente, em 2025, ele publicou O sentido das águas: Histórias do Rio Negro.

O reconhecimento da ABL e do mercado

O Grupo Companhia das Letras, responsável pela publicação de seus livros mais conhecidos, usou o Instagram para homenageá-lo. A editora destacou que a literatura de Drauzio é marcada por um olhar empático e curioso, conseguindo revelar dramas sociais e questões de saúde pública, além de dar voz a personagens que a sociedade geralmente ignora ou esquece. Segundo a editora, a obra e o legado humanista do autor, para as artes e para a medicina, permanecerão na história da cultura e da língua portuguesa.

O presidente da ABL, Merval Pereira, fez questão de pontuar que a entrada de Drauzio na Academia não se deve ao fato de ele ser um grande médico. Embora a instituição tenha tradição em receber médicos, como Paulo Niemeyer, Pereira afirmou que Drauzio está ali por ser um grande homem público e um escritor com obras fundamentais. O presidente destacou que o autor utiliza jornais e revistas para defender a saúde e o bem-estar sob uma ótica que vai além do ponto de vista médico, estando sempre ao lado da causa certa.

Para Rosiska Darcy, a chegada do novo membro é um presente para a ABL. Ela definiu Drauzio como um grande brasileiro que só faz bem ao país, expressando alegria em tê-lo como colega na instituição.

Contexto e carreira

Nascido em São Paulo em 1943, Drauzio Varella é médico cancerologista e um dos nomes mais influentes na comunicação de saúde no Brasil. Formado pela USP em 1967, ele foi um dos pioneiros a falar abertamente sobre a aids no rádio e na TV. Há décadas, ele leva informações médicas para o grande público através do programa Fantástico, da imprensa e da internet, onde mantém site e canal no YouTube. Além da medicina e literatura, Drauzio foi um dos fundadores da Universidade Paulista e da Rede Objetivo, onde lecionou física e química por muitos anos. Ele também se posiciona como um crítico da medicina alternativa.

Será que agora a gente consegue ler todos os livros dele para entrar no clima da imortalidade?