Celso Freitas se aposenta da TV depois de 56 anos de carreira

Entretenimento

Celso Freitas anunciou que está se aposentando da televisão aos 73 anos. Com 56 anos de estrada, o comunicador decidiu que chegou a hora de ter mais tempo livre para aproveitar a vida.

O SBT confirmou que 26 de outubro de 2026 é o último dia do jornalista na emissora. Ele era o principal nome do SBT News, canal onde começou a trabalhar em 10 de novembro de 2025, oito meses depois de ter saído da Record.

A trajetória de Celso começou no rádio na década de 1970, mas ele migrou para a TV em 1973. Seu primeiro contrato foi com a TV Globo, onde assumiu um bloco local do Jornal Nacional, bancada que ancoraria nacionalmente ao lado de Cid Moreira, além de apresentar o Fantástico.

No currículo, o jornalista carrega coberturas pesadas, como a morte de Ayrton Senna, a Copa do Mundo de 1994, a passagem do Furacão Katrina pelos Estados Unidos em 2005, o tsunami na Indonésia em 2006 e a eleição de Barack Obama em 2008.

Celso também teve uma passagem marcante pela Record, onde trabalhou de 2004 até 2025, apresentando o Domingo Espetacular e o Jornal da Record. Merecido, né? Quem nunca quis largar tudo para curtir a vida?