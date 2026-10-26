Maurício Mattar oficializa união com Shay Dufau em festa discreta

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Maurício Mattar e Shay Dufau oficializaram a união no domingo, 25 de outubro, em uma cerimônia realizada em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. O casal já estava junto há 10 anos e, em fevereiro de 2026, chegaram a comentar que já eram casados no civil, mas que ainda não tinham feito a festa.

O evento foi marcado pela discrição e teve poucos registros públicos. As poucas imagens públicas foram compartilhadas por Petra Mattar, filha do ator, nos stories do Instagram. Ela postou uma foto ao lado do pai, que usava uma orquídea branca na lapela, com a legenda dizendo que era dia de casar o papai.

Petra também mostrou a decoração do local, que seguiu uma linha elegante. Em uma das selfies no espelho, aparecia a frase de boas-vindas ao casamento com o nome dos noivos. A influencer também falou da dificuldade para vestir o filho de três anos, Makai, para a ocasião.

Maurício Mattar tem quatro filhos: Luã Yvys, de 39 anos; Rayra Gracie Mattar, de 34; Petra, de 32 (a fonte também cita 31); e Ilha, de sete anos, que é filho de Shay Dufau.

Nada como um evento classudo para celebrar uma década de amor, né? A gente só queria saber onde compra esse vestido lilás da Petra!