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Quem gosta de um caos familiar com cheiro de bolo já pode comemorar. A novela A Dona do Pedaço começou a ser reexibida no Vale a Pena Ver de Novo em 23 de novembro. A trama, exibida originalmente em 2019, traz Juliana Paes no papel da protagonista Maria da Paz, uma mulher que precisou recomeçar a vida do zero para construir um império.

Para quem não lembra ou quer maratonar de novo, a história é escrita por Walcyr Carrasco e foca na determinação de Maria da Paz. Ela usa seu talento na confeitaria para mudar completamente o seu destino, enquanto tenta lidar com as perdas e os conflitos que a cercam, especialmente as armações da própria filha.

O amor proibido e a fuga para São Paulo

Tudo começa na cidade fictícia de Rio Vermelho, lá no interior do Espírito Santo. O clima é de tensão total porque existem duas famílias de justiceiros que se odeiam: os Ramirez e os Matheus. No meio desse fogo cruzado, Maria da Paz se apaixona por Amadeu, interpretado por Marcos Palmeira. Ele é um jovem advogado da família rival e, assim como ela, não aguenta mais a violência imposta pelos parentes.

Os dois decidem peitar a rivalidade de décadas e conseguem fazer as famílias aceitarem uma trégua para que possam viver esse amor. Só que a felicidade dura pouco. Bem no dia do casamento, acontece uma tragédia que destrói todos os planos do casal. Sem saída, Maria da Paz é obrigada a abandonar sua cidade e fugir para São Paulo, levando consigo um segredo: ela estava grávida de Amadeu e não sabia.

Do carrinho de rua ao império dos bolos

Já na capital paulista, Maria da Paz decide usar a única coisa que sabe fazer bem: bolos. Essa paixão ela herdou da avó Dulce, personagem de Fernanda Montenegro, com quem aprendeu tudo na infância. No começo, a luta é real e ela passa a vender seus doces pelas ruas. Com muita garra, ela transforma esse pequeno negócio em uma rede de confeitarias de sucesso.

O problema é que, enquanto Maria da Paz vira uma empresária poderosa, ela cria a filha, Josiane, interpretada por Agatha Moreira, sem perceber que a menina é o oposto dela. Josiane despreza as origens simples da mãe e só pensa em fama, luxo e dinheiro. Esse choque de valores vira um dos maiores conflitos da novela, já que a ambição de Josiane começa a colocar em risco todo o império que a mãe levou anos para construir.

Reencontros e segredos do passado

A vida de Maria da Paz vira um turbilhão quando o passado resolve bater na porta. Duas décadas depois de ter sido separada de Amadeu, os dois se reencontram em São Paulo e percebem que a chama do amor ainda está acesa. Mas a confusão não para por aí, porque aparece Régis, vivido por Reynaldo Gianecchini. Ele é um playboy de família tradicional, mas que na verdade está falida, e se aproxima da protagonista com interesses bem escondidos.

Além disso, a trama expande para a história de Vivi Guedes, interpretada por Paolla Oliveira. Ela é uma influenciadora digital de sucesso que desconhece suas verdadeiras origens. Na infância, ela era chamada de Virgínia e foi separada da irmã, Fabiana, também por causa da briga entre as famílias Ramirez e Matheus. Vivi acaba sendo adotada por Beatriz e Otávio.

O destino ainda coloca Vivi no caminho de Chiclete, personagem de Sérgio Guizé, em um relacionamento cheio de perigos. Tudo isso se conecta quando Vivi descobre os laços que a unem à família de Maria da Paz, trazendo revelações que mudam a vida de todo mundo. É aquele tipo de novela que a gente assiste esperando o próximo barraco.