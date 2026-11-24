Entretenimento

Rodrigo Santoro foi escalado para um papel recorrente em Seven Sisters, nova série dramática do canal americano FX. Ele divide o elenco com Elizabeth Olsen, que ficou famosa globalmente como a Feiticeira Escarlate nos filmes da Marvel.

A trama foca em uma família grande e unida que começa a desmoronar quando uma das irmãs passa a ouvir uma voz que ninguém mais escuta. Esse fenômeno acaba forçando todo mundo a lidar com segredos que estavam enterrados há muito tempo. Por enquanto, os detalhes sobre quem será o personagem do Santoro continuam em segredo.

A produção marca o reencontro de Olsen com o diretor Sean Durkin, que trabalhou com ela no filme Martha Marcy May Marlene em 2011. O roteiro fica por conta de Will Arbery, conhecido por ter escrito para Succession.

O elenco ainda conta com nomes como Cristin Milioti, de Pinguim e Black Mirror, J. Smith-Cameron, que interpretou a Gerri em Succession, e Anthony Edwards, de Plantão Médico e Top Gun.