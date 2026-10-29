Regis Tadeu analisa show do Iron Maiden em São Paulo e critica ritmo da bateria

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O Iron Maiden abriu sua passagem pelo Brasil com um show em São Paulo no domingo, 25 de outubro. A apresentação faz parte da turnê Run for Your Lives, que comemora os 50 anos de estrada da banda. O jornalista e crítico musical Regis Tadeu acompanhou o espetáculo e publicou um vídeo em seu canal no YouTube com a análise do que viu no palco.

Regis Tadeu é um crítico musical, locutor e baterista brasileiro. O Iron Maiden é uma banda britânica de heavy metal fundada em 1975 por Steve Harris, pioneira do movimento da nova onda do heavy metal britânico.

O problema do andamento

Embora tenha elogiado o espetáculo e a disposição dos músicos, Regis identificou um problema que, segundo ele, ficou evidente logo nas primeiras músicas do setlist. Ele observou que as faixas Murders in the Rue Morgue, Wrathchild e Killers foram executadas com andamentos consideravelmente mais lentos do que as versões das gravações originais.

Para o crítico, essa desaceleração comprometeu parte da agressividade que é característica dessas composições. Mesmo com essa ressalva, ele afirmou que a banda conseguiu entregar um bom show, mas a diferença de ritmo foi um ponto marcante em sua avaliação.

A atuação de Simon Dawson

A análise de Regis passou obrigatoriamente pelo baterista Simon Dawson, que foi contratado para substituir Nicko McBrain nas turnês. O jornalista reconheceu que Dawson trouxe estabilidade para a execução das músicas, mas pontuou que falta ao músico a pegada necessária para reproduzir certos momentos do repertório clássico do grupo.

Curiosamente, Regis defendeu Dawson de possíveis acusações sobre a lentidão do show. Ele afirmou que seria um erro culpar o baterista por essa desaceleração, já que ficou claro que o músico estava tocando exatamente no ritmo solicitado pelos demais integrantes da banda, especialmente por Steve Harris, o dono do grupo. O crítico notou que Dawson simplificou algumas viradas tradicionais, mas acredita que tais decisões seguiram a orientação musical estabelecida pelos membros do Iron Maiden.

A oportunidade perdida com Aquiles Priester

Apesar de considerar a performance aceitável, Regis acredita que a banda desperdiçou uma chance ao escolher o substituto de McBrain. Ele lembrou que o veterano Nicko McBrain revelou recentemente, em sua autobiografia, ter sugerido o brasileiro Aquiles Priester como uma alternativa para ocupar a vaga na bateria.

Na visão de Regis, o ex-integrante do Angra teria sido uma escolha muito superior. O crítico argumentou que Aquiles Priester teria oferecido uma combinação melhor de técnica, velocidade e peso, sendo infinitamente mais hábil e técnico para manter a intensidade necessária ao repertório.

Pontos positivos e nostalgia

Mesmo com as críticas à bateria, Regis destacou diversos méritos da apresentação. Ele elogiou Bruce Dickinson, comentando que o vocalista começou o show de forma mais contida, mas atingiu sua melhor condição vocal a partir de Phantom of the Opera.

O crítico também ressaltou a precisão do trio de guitarristas e a energia de Steve Harris. No aspecto visual, ele destacou o espetáculo proporcionado pelos novos painéis de LED, especialmente durante a canção "Rime of the Ancient Mariner".

Para Regis, o show foi um triunfo da nostalgia, embora tenha apresentado os sinais naturais da idade dos músicos. Ele concluiu que, mesmo com andamentos reduzidos e algumas limitações, o Iron Maiden continua entregando shows de alto nível, mas, na opinião do jornalista, a banda poderia ter escolhido um baterista mais adequado para preservar a intensidade das músicas.