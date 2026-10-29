Babado! Iuri flagra beijo de Ingrid e Heitor em Quem Ama Cuida

Entretenimento

Preparem a pipoca porque o caos está armado em Quem Ama Cuida. Em cenas que vão ao ar a partir de sexta-feira, 30 de outubro, Iuri pega Ingrid e Heitor em um beijo bem comprometedor na cozinha do apartamento de Pilar.

Mas calma, que o caminho até esse beijo teve todo aquele tempero de novela. Tudo começa na joalheria, onde Ingrid e Heitor discutem o desvio de dinheiro da empresa de Arthur. Heitor não deixou passar que o problema rolou durante a gestão de Ingrid, mas ela logo se defendeu dizendo que não cuidava daquela área, que era administrada por Ulisses. Para completar, Heitor ainda sugeriu que Adriana deveria denunciar o caso para que a apropriação indevida fosse investigada.

O clima mudou completamente quando Ingrid resolveu jogar charme. Ela começou a flertar com Heitor, admitindo que sentiu falta dele e deixando claro que já não é mais aquela prima caçula. Heitor até entrou no jogo e devolveu os elogios, mas a vibe foi interrompida por Gilda, que avisou sobre a chegada de Carmita e Bruna.

Ingrid ficou incomodada com o interesse de Bruna por Heitor. Mais tarde, ela usou isso a seu favor, lembrando Heitor que Bruna está solteira após o divórcio de Pedro. Só que Heitor mandou a real: não está nem aí para a moça. Foi a deixa perfeita para Ingrid ir para cima e beijá-lo. Heitor até recuou no início, mas acabou correspondendo.

O problema é que ninguém estava sozinho. Iuri chegou pela área de serviço bem na hora H e flagrou tudo, ficando completamente indignado com a cena.

Será que o Iuri vai conseguir engolir esse beijo ou o barraco vai ser generalizado?