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A sede de A Fazenda 18 virou palco de mais um barraco, mas dessa vez o assunto foi bem pessoal. Fran Almeida desabou em lágrimas depois que Ariela Carasso decidiu usar o ex-marido da atleta como munição durante uma briga pesada no quarto.

Para quem não está por dentro do caos, Segundo Fran, Ariela disse que ela não chega à final como o ex chegou e que é por isso que ele não está mais com ela. A provocação atingiu em cheio, e Fran precisou se refugiar na Casa da Árvore para desabafar com Thaíde e Daniel Erthal.

Visivelmente abalada, Fran soltou que Ariela não faz ideia do que ela passou nos últimos anos e classificou a atitude da rival como suja, afirmando que não pode falar de família, mas que os outros fazem o que quiserem. Daniel Erthal, que estava junto, não poupou palavras e chamou a situação de massacre.

No meio do choro, Fran revelou detalhes dolorosos sobre os 12 anos de relacionamento com Diego Grossi, que foi finalista da 11ª edição do programa. Ela contou que tentou ao máximo manter a relação e que, nos últimos dois anos, chegou ao fundo do poço tentando ajudar o ex, que atualmente está em recuperação.

Fran ainda destacou que Diego mereceu chegar à final na época e que ela deu todo o suporte necessário para que ele passasse pelas Roças.

Enquanto isso, Erthal ficou indignado com a baixaria e já prometeu vingança no jogo. Ele garantiu que a atitude foi apelativa e que Ariela vai sair do jogo, dizendo que, se um dia for Fazendeiro, vai colocá-la na Roça.

Será que a Ariela passou do ponto ou é assim que se joga?