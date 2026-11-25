Barraco na Fazenda: Serginho ameaça processar Ana Bruna após ir para a Roça
O ranço bateu forte na 10ª Roça de A Fazenda 18. Após ser indicado por Ana Bruna, Serginho disparou que o empresário dele vai processar a peoa por calúnia e difamação. Para completar, ele ainda mandou a real: disse que está torcendo para ela vencer o programa, só para que ela tenha dinheiro para pagá-lo.
Ana Bruna não se abalou com a ameaça e reagiu com risadas, questionando se aquilo era uma ameaça feita ao vivo. O clima continuou tenso e, enquanto rolava outra confusão entre Fran e Ariela, Serginho abandonou o banquinho da Roça para confrontar a peoa novamente, cobrando a atitude dela e afirmando que o Brasil estava vendo tudo. Galisteu o repreendeu e pediu que ele voltasse ao lugar.
Durante o seu voto, Serginho detonou Ana Bruna, alegando que ela o difamou e caluniou logo no começo do programa. O motivo da treta vem de trás: no início da competição, Ana Bruna relatou ter ficado incomodada quando Serginho a abraçou estando de cueca e ereto. Na ocasião, Galisteu avisou que as imagens foram revisadas e que o peão quase foi expulso da casa.
Justiça ou exagero? A gente quer saber se esse processo vai rolar mesmo depois que as câmeras desligarem.