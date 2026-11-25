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Se você achou que a novela estava tranquila, se prepara, porque o clima vai pesar. A sequência de acontecimentos começa com Rosenda alertando Josélia e Heraldo sobre o perigo que Celestina representa. Enquanto isso, Lucijane tenta se aproximar do Pastor Geison, e Alice acaba encontrando uma maçã envenenada na bolsa de Ismália.

O caos continua com Rosenda confrontando Celestina para exigir que a agiota perdoe a dívida da família de Marleide, o que rende a gratidão de Marleide. No entanto, a paz dura pouco. Celestina convida Cesário para um jantar, deixando Aluísio desconfiado. Em outra frente, Raimundo se surpreende com a falta de experiência amorosa de Lina, e os dois acabam trocando declarações de amor.

Chantagens e acidentes em São Paulo

O jogo de interesses esquenta quando Cesário tenta disfarçar a relação com Celestina diante de Aluísio. Enquanto isso, Delfina sofre por Cesário não aceitar se separar de Ismália. A tensão sobe para outro nível quando Rosenda se muda para a pensão de Celestina, e Damaso confronta Raimundo e Lina ao flagrar os dois juntos, sendo repreendido por Brícia. Gofredo, por sua vez, pede que Biró vigie Jacinta.

As coisas ficam sinistras quando Ismália percebe que a maçã envenenada sumiu e começa a se preocupar com Alice. No meio desse drama, Raimundo pede Lina em casamento, mas a situação escala para a tragédia: Ismália envenena Cleópatra. Para piorar, Celestina revela a Cesário que Rosenda está em sua pensão e passa a chantageá-lo, exigindo uma quantia alta para não contar a verdade.

O encontro de Rosenda e Cesário acontece da pior forma possível. Almerindo pede que Lourdes procure Rosenda na pensão, mas Cesário, ao fugir do local às pressas, acaba causando um acidente com Lourdes. Rosenda reconhece o marido, que foge pelas ruas de São Paulo, enquanto Celestina tenta convencê-la de que ela se enganou. Lourdes acolhe Rosenda em sua casa e a apoia na procura por Severino.

Traições e reviravoltas na delegacia

O drama familiar segue com Elias desesperado ao ouvir o nome de Celestina por Lourdes. A pressão financeira continua, com Celestina cobrando o dinheiro de Cesário. Enquanto isso, Almerindo decide ir para São Paulo encontrar as duas. Lina e Raimundo planejam viajar para cuidar da madrinha, e Cesário tenta usar Aluísio para armar contra Celestina. A vilã, porém, desconfia de Elias ao ouvir o nome de Rosenda.

As consequências chegam rápido: Celestina é detida pela polícia. O choque é grande quando Cesário descobre que Elias é, na verdade, filho de Celestina, o que deixa Aluísio desconfiado da reação do sócio. Cesário não perde tempo e ameaça Celestina. No meio disso, Daniel se encanta por Lina após ela ajudá-lo com a motocicleta quebrada, o que desperta ciúmes em Raimundo.

O reencontro final e a queda de Cesário

Lourdes leva Rosenda para passear em São Paulo, e Biró manipula Cosminha para conseguir dinheiro. Ismália se incomoda com a repercussão de uma notícia sobre si na internet. Almerindo chega à casa de Lourdes, e ele e Rosenda descobrem que a pensão de Celestina foi interditada pela polícia. Elias visita a mãe na delegacia, enquanto Ismália começa a estranhar o comportamento de Cesário.

Ezequiel apresenta o trabalho no jóquei para Rosenda, e ela começa a trabalhar no jóquei-clube. Ismália a conhece e questiona Ezequiel sobre o passado da moça. No lado romântico, Lina apoia Raimundo, que organiza o batismo da madrinha Irene com o Pastor Geison. Ismália provoca Rosenda e faz uma proposta a ela, mas a moça comenta tudo com Ezequiel. O clima pesa quando Cesário confronta Ismália sobre a morte de Cleópatra e Rosenda descobre que Elias é filho de Celestina.

O clímax acontece quando Rosenda monta um potro comprado por Ismália e reconhece Severino. Assustada, ela sofre um acidente, fazendo com Cesário fugir novamente. Rosenda confronta Ismália sobre Severino, resultando na demissão de Ezequiel. Levada ao hospital, Rosenda avisa Almerindo, que se desespera ao saber do ocorrido.

Para tentar se salvar, Cesário mente para Ismália, dizendo que foi traído por Rosenda no passado e que por isso deixou sua terra. Enquanto Raimundo decide esperar o casamento para dormir com Lina, Lourdes questiona Almerindo sobre a paternidade de Águeda. O fim da linha chega para Cesário: Ismália o expulsa de casa, promete destruí-lo e o denuncia à polícia. Ao tentar fugir para o hotel, Cesário é finalmente encontrado por Rosenda e Almerindo.

Vale lembrar que não haverá capítulo da novela no dia da final da Copa CONMEBOL Libertadores, por conta da transmissão ao vivo na TV Globo.