Carolina Dieckmann posta dump de viagem em Fernando de Noronha

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Carolina Dieckmmann usou as redes sociais no sábado, 14 de novembro de 2026, para compartilhar um carrossel de fotos de sua viagem a Fernando de Noronha. Nos registros, a atriz aparece aproveitando o cenário com banhos de mar, passeios de barco e momentos de descanso ao sol.

Ela viajou sem o marido, Tiago Worcman. Assim como outros famosos, a atriz estará presente no casamento de Leo Fuchs, que reuniu celebrações ao longo da última semana e estava marcado para o sábado, 14.

Quem não gostaria de estar relaxando nessas águas cristalinas agora mesmo?