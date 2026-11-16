Carolina Dieckmann posta dump de viagem em Fernando de Noronha
Carolina Dieckmmann usou as redes sociais no sábado, 14 de novembro de 2026, para compartilhar um carrossel de fotos de sua viagem a Fernando de Noronha. Nos registros, a atriz aparece aproveitando o cenário com banhos de mar, passeios de barco e momentos de descanso ao sol.
Ela viajou sem o marido, Tiago Worcman. Assim como outros famosos, a atriz estará presente no casamento de Leo Fuchs, que reuniu celebrações ao longo da última semana e estava marcado para o sábado, 14.
Quem não gostaria de estar relaxando nessas águas cristalinas agora mesmo?
Com informações de fontes públicas, Wikipédia, YouTube, Instagram e TikTok.