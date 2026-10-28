Cara-de-Barro domina as bilheterias no Brasil e no mundo

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Cara-de-Barro chegou com tudo e assumiu o posto de filme número um do mundo. No Brasil, o terror da DC Studios também liderou as bilheterias no último fim de semana, atraindo mais de 186 mil pessoas e arrecadando mais de R$ 4,2 milhões.

No cenário global, o longa registrou uma arrecadação de US$ 46 milhões. A expectativa é que o feriado do Halloween impulsione ainda mais o resultado.

Para quem não conhece a trama, o filme custou cerca de US$ 40 milhões para ser produzido e foca em Matt Hagen. Ele é um ator de Gotham que, ao tentar recuperar o rosto mutilado, acaba se transformando em um vilão metamorfo do Batman.

Será que esse terror consegue manter o topo ou é só hype de outubro?