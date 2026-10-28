Bookster faz história e leva o primeiro Jabuti de incentivo à leitura digital

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Pedro Pacífico, mais conhecido como Bookster, conquistou o prêmio Jabuti no dia 27 de outubro de 2026. O criador de conteúdo paulista de 33 anos entrou para a história como o primeiro vencedor da categoria incentivo à leitura de cultura digital, um espaço criado especificamente para reconhecer quem movimenta a literatura nas redes sociais.

Para chegar ao topo, Bookster precisou encarar a concorrência de outros nomes fortes do cenário digital e institucional. Ele disputou o prêmio com as influenciadoras Camilla Dias e Maria Ferreira, além do canal Resenhando Sonhos, no YouTube, e da BibliON, que é um projeto vinculado à Secretaria de Cultura de São Paulo. O processo de escolha foi dividido em duas etapas: primeiro, um grupo de 12 jurados fez uma seleção inicial e, depois, a palavra final ficou com o público, que decidiu o vencedor através de votação popular.

Do direito para os livros

O caminho de Pedro até esse troféu começou bem antes da fama. Ele iniciou a produção de conteúdo sobre livros na internet em 2017, época em que estava dando seus primeiros passos na carreira de advogado. O que começou como uma página simples para compartilhar as leituras pessoais acabou crescendo e atraindo mais de 1 milhão de seguidores.

A paixão pelos livros falou mais alto do que a advocacia e, em 2024, ele tomou a decisão drástica de deixar o trabalho jurídico para se dedicar integralmente à criação de conteúdo. Hoje, seu Instagram é um mix de resenhas literárias, indicações de filmes e registros de suas viagens internacionais, mostrando que a leitura pode andar junta com um estilo de vida dinâmico.

Sem querer ser crítico

Mesmo com o reconhecimento e o tamanho da sua audiência, Pedro mantém os pés no chão sobre o seu papel na cultura. Em entrevista em 2023, ele deixou claro que não tem a pretensão de ocupar o lugar de profissionais da área. O influenciador explicou que não está ali para competir com jornalistas, críticos ou acadêmicos, afirmando que não é nenhum desses profissionais.

Para ele, a função desses grupos é essencial e importantíssima, mas o trabalho do Bookster cumpre um papel diferente. A ideia, segundo ele, é que esses grupos têm funções diferentes e atingem públicos, às vezes, diferentes.

Além das redes sociais

O trabalho do Bookster não se resume a posts e stories. Ele também expandiu sua atuação para o mercado editorial como autor. Em 2023, publicou pela editora Intrínseca o livro Trinta Segundos sem Pensar no Medo, obra onde abre o coração para falar sobre seu percurso com a homossexualidade e como a literatura foi fundamental nessa jornada.

Além de escrever, ele tem circulado nos grandes eventos do setor. Pedro foi um dos curadores da Bienal do Livro do Rio de Janeiro em 2024 e, desde 2025, comanda um clube de leitura em parceria com a Tag Livros, transformando a experiência de ler em algo coletivo.

A mudança no Jabuti

A vitória de Bookster marca uma fase nova para o prêmio Jabuti. A categoria incentivo à leitura de cultura digital foi criada justamente para dar visibilidade a quem valoriza a literatura no ambiente online. Essa novidade é, na verdade, um desmembramento da antiga categoria de fomento à leitura, que agora passou a se chamar incentivo à leitura projeto.

Com isso, o prêmio assume que a internet não é apenas um lugar de memes, mas um espaço potente para fazer as pessoas voltarem a ler. Pedro Pacífico, sendo advogado, escritor e agora premiado, é a prova viva de que dá para transformar o hábito de ler em uma carreira de sucesso.

Será que agora a gente finalmente larga o TikTok para ler um livro ou vamos continuar vendo resenhas no feed?