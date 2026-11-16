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Quem disse que o Dwayne Johnson só sabe fazer o papel de brutamontes? O ator resolveu dar um tempo nos músculos gigantescos e provou que consegue ser irreconhecível. Para o novo longa Lizard Music, ele passou por uma mudança radical para interpretar um homem de cerca de 70 anos, e as fotos do set, tiradas em Nova York no dia 20 de outubro de 2026, mostram que a transformação foi pesada.

Esqueça aquele visual de herói de ação que a gente vê em Velozes & Furiosos 5, Jumanji ou Adão Negro. Nas imagens, o ator aparece com barba grisalha e o rosto cheio de rugas. Para completar o disfarce, ele usa um sobretudo largo e chapéu, ficando com a cara de um senhor discreto passeando pelo Brooklyn enquanto come uma fatia de pizza com um garoto. Honestamente? A gente mal consegue acreditar que é o mesmo cara.

Mas calma, que essa mudança não foi só efeito de maquiagem. O processo para chegar nesse visual foi bem rigoroso e envolveu etapas diferentes. Primeiro, teve a parte física: Johnson contou que perdeu massa muscular de propósito para se distanciar daquela imagem de 'bombado'. No Festival de Cinema de Toronto, ele mencionou ter perdido quase 14 quilos de músculos.

Depois do treino (ou da falta dele), entrou a arte da maquiagem. Quem assinou essa obra foi Kazu Hiro, um maquiador premiado que também foi o responsável por transformar o Tom Cruise no filme Digger. O trabalho de maquiagem fez parte da transformação do ator de 54 anos em um homem de cerca de 70.

Essa não é a primeira vez que ele tenta fugir do óbvio. No drama esportivo Coração de Lutador, ele já tinha usado maquiagens complexas para parecer o lutador de MMA Mark Kerr. Mas agora ele foi além, mudando não só a pele, mas o próprio corpo.

Sobre a história de Lizard Music, o negócio é bem peculiar. O filme é baseado em um livro infantil de 1976, escrito por Daniel Pinkwater. A trama gira em torno de um garoto solitário, interpretado por Theo Clark Leber, que descobre uma transmissão misteriosa na TV com lagartos tocando música. Nessa busca por respostas, ele acaba conhecendo o Chicken Man (Homem-Galinha), que é justamente o personagem do Dwayne Johnson. O velhinho excêntrico tem como companhia uma galinha de 85 anos chamada Claudia, e juntos eles embarcam em uma aventura fantástica.

O projeto é dirigido por Benny Safdie, que já trabalhou com Johnson em Coração de Lutador. E o elenco não para por aí: o filme conta com Rachel McAdams, Jeff Goldblum, Colman Domingo, Regina Hall, Alicia Silverstone e David Krumholtz. A produção é da Amazon MGM Studios e a estreia nos cinemas dos Estados Unidos está marcada para o dia 25 de dezembro de 2027.

Será que a gente vai conseguir aceitar que o The Rock agora é um vovô que anda com uma galinha?