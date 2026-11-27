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Rosa Marya Colin, atriz e cantora conhecida por dar vida à Tia Nastácia no Sítio do Picapau Amarelo da TV Globo em 2007, foi hospitalizada na segunda-feira, 23 de novembro, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A internação aconteceu após o diagnóstico de leishmaniose, doença transmitida pela picada do mosquito-palha.

A empresária da artista, Suzana Queiroz, informou que o quadro clínico é estável. A decisão médica de internar Rosa Marya foi tomada durante uma consulta de acompanhamento para que ela receba os remédios diretamente na veia e fique sob observação. A previsão é que o tratamento dure dez dias.

Os primeiros sinais da doença surgiram com uma ferida no rosto, o que levou a atriz a procurar ajuda médica. Segundo a representante, Rosa já sabia do diagnóstico e estava se medicando em casa, mas a equipe profissional avaliou que o monitoramento hospitalar seria mais adequado para a evolução do caso.

Mesmo internada, a artista demonstrou vontade de retomar sua rotina e comentou por telefone que gostaria de voltar para casa. Suzana destacou que Rosa se cuida muito, mantém hábitos alimentares saudáveis com produtos naturais e mantém a vitalidade aos 81 anos.

Além da TV, Rosa Marya Colin tem trajetória no cinema, teatro e música. Seu trabalho mais recente na televisão foi na série Vicky e a Musa, exibida entre 2023 e 2024. Na música, sua última apresentação aconteceu em setembro de 2026, em Petrópolis, no Rio de Janeiro.

A artista vive em Campo Grande há cerca de quatro anos e frequenta a comunidade Zigurats, em Corguinho, enquanto sua família reside em São Paulo. O próximo compromisso da cantora está marcado para 7 de fevereiro de 2027, em Guaramiranga, no Ceará, durante o Carnaval.

Torcendo para que ela se recupere logo e volte aos palcos!