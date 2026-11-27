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Sophia Valverde está pronta para estrear em Débora, a primeira novela vertical da Seriella Productions em parceria com a VRA Production. A atriz, que já tem experiência com microdramas, contou que amou o formato e destacou que esse tipo de produção está bombando nas redes sociais.

Mas a novidade não é só o formato. Pela primeira vez, Sophia vai atuar em uma produção bíblica. Na trama, ela interpreta Malka, uma personagem que desenvolve uma relação forte com a protagonista, vivida por Natalie Louback.

Para deixar a personagem com um ar mais maduro, Sophia trabalhou com a preparadora de elenco Andrea Avancini. A preparação focou na leitura de texto e na construção de cenas para que a personagem tivesse uma voz mais firme e parecesse mais adulta.

Débora tem texto de Stephanie Mendes, supervisão de Cristiane Cardoso e direção de Vincenzo Richy. A atriz, que começou a carreira na infância e ficou conhecida por papéis em produções como Chiquititas e As Aventuras de Poliana, agora encara essa nova fase aos 21 anos.

Será que a gente consegue se acostumar a ver a Sophia em papéis mais adultos ou o coração ainda bate forte lembrando da Poliana?