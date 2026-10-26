Bruna Biancardi perde a paciência e detona Luana Piovani: "Lave sua boca"

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O clima esquentou nas redes sociais e a influenciadora Bruna Biancardi resolveu colocar um limite bem claro para a atriz Luana Piovani. A confusão começou depois que Piovani detonou o jogador Neymar e acabou incluindo Bruna e as filhas do casal, Mavie e Mel, nas críticas.

Bruna não deixou barato e rebateu a atriz nos comentários de uma página no Instagram. Ela mandou Luana se preocupar com os próprios filhos, afirmando que eles escolheram não morar mais com a mãe. A influenciadora ainda exigiu que a atriz lavasse a boca para falar dela e de suas filhas, chamando Piovani de feminista de m*rda e sugerindo que ela ataca mulheres que não têm nada a ver com seus próprios complexos.

Para a Biancardi, o problema de Luana é com o Neymar, e ela pediu que a atriz resolva as desavenças diretamente com o jogador, deixando-a fora da história. Bruna sugeriu que a atriz fizesse terapia, se isolasse do mundo ou procurasse a felicidade, finalizando com a frase de que gente feliz não tem tempo para falar da vida dos outros.

O ataque de Luana Piovani foi pesado. A atriz chamou Neymar de desgraça de homem e disse que seria uma vergonha para as filhas quando elas entendessem a situação. Piovani também culpou Bruna por tudo e a chamou de otária de carteira assinada.

No meio de todo esse caos, Bruna Biancardi também está grávida da terceira menina do casal. A gente sabe que briga de internet é um caminho sem volta, mas será que a terapia que a Bruna sugeriu resolve esse ranço?