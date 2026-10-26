Clima tenso: Erthal acusa Serginho de homofobia em A Fazenda 18

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O clima pesou na sede de A Fazenda 18 no sábado, 24 de outubro. Erthal e Serginho, ex-aliados, entraram em uma discussão feia depois que Serginho chamou o ex-aliado de bicha.

O ator perdeu a paciência e começou a tirar as roupas do peão de cima da sua cama de forma exaltada, exigindo que tudo fosse tirado dali. Para deixar claro o motivo da revolta aos outros participantes, Erthal explicou que Serginho foi homofóbico com ele.

Serginho não negou o termo usado, mas tentou se defender dizendo que Erthal tinha mandado ele se f*der. A briga escalou para trocas de xingamentos, com Serginho acusando o ator de ter inveja de sua vida. Erthal rebateu na hora, chamando a vida do outro de merda e criticando a mente podre de Serginho.

Outros peões não concordaram com a atitude. Mayk criticou Serginho, lembrando que a sexualidade de alguém não pode ser usada como xingamento. Ariela também entrou na conversa para alertar que xingar alguém de bicha é algo diferente de mandar tomar no c*, reforçando que o termo não deve ser usado para ofender.

Sério, em pleno 2026 ainda tem gente que acha que usar a sexualidade do outro como ataque é aceitável? Alguém avisa que esse tipo de 'argumento' já passou da validade faz tempo.