Assessoria de Wesley França contesta parte das acusações da ex-esposa, que relata traições e fuga pela janela

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O clima esquentou entre Wesley França, lateral-direito da Roma, e sua ex-mulher, Amanda Martins. Após a influenciadora usar os stories do Instagram para abrir o jogo sobre o fim da relação, a assessoria do atleta se manifestou. O imbróglio começou quando Amanda decidiu se manifestar após ser marcada em posts que mostravam o jogador curtindo fotos e seguindo outras mulheres nas redes sociais.

Amanda não poupou detalhes e afirmou que as traições não foram casos isolados, mas algo recorrente. Segundo ela, Wesley a traiu diversas vezes com várias mulheres, incluindo garotas de programa. A influenciadora contou que as suspeitas se transformaram em certezas quando ela teve acesso ao celular do jogador. Ela relatou ter encontrado registros que, em sua avaliação, comprovavam os envolvimentos extraconjugais, e disse que passou o material para o seu próprio telefone.

Um detalhe que deixou a influenciadora indignada foi o fato de Wesley, em algumas dessas fotos, estar usando a aliança de casamento. Amanda ironizou que o anel era quase imperceptível nas imagens. Ela também revelou que, antes de conseguir as provas no celular, questionou o atleta diversas vezes, mas ele negava tudo. Ela também relatou que o jogador teria chegado a sair pela janela de um banheiro para evitar ser flagrado em uma situação comprometedora.

O relato de Amanda também abordou o período da gestação da filha do casal, Alice, de 1 ano. A influenciadora afirmou que foi traída e abandonada enquanto esperava a filha, mas que aceitou tudo calada e perdoou, tentando ter uma família e um casamento sólido. Ela desabafou que sentiu um baque enorme ao descobrir a verdade sobre a pessoa com quem dormia e que, mesmo oferecendo chances para ele confessar, Wesley manteve as mentiras até ser confrontado com o material do telefone.

Do lado de Wesley, a assessoria soltou uma nota na segunda-feira, 26 de outubro, para contestar parte das acusações. O foco principal foi a relação do jogador com Lara Jucá, citada por Amanda. Os representantes do atleta esclareceram que Wesley conheceu Lara antes mesmo de começar o relacionamento com Amanda e que só voltou a ter contato com ela depois que já tinha saído de casa e encerrado a convivência conjugal.

Além de tentar justificar o contato com Lara, a equipe de Wesley negou veementemente que o jogador tenha usado termos ofensivos para se referir à mulher, classificando a acusação de que ele a teria chamado de piranha como uma difamação. No entanto, a nota da assessoria foi pontual: ela não abordou individualmente as outras acusações de infidelidade feitas por Amanda, como as menções a garotas de programa ou as fugas pela janela.

Amanda declarou que não deseja mais receber notícias sobre a vida amorosa do ex, já que estão separados, mas fez questão de dizer que qualquer mulher que assuma um relacionamento com ele passará pelo mesmo problema. Segundo ela, quem não tem respeito pela esposa e pela filha não teria respeito por mais ninguém. A influenciadora afirmou ainda que foi enganada por não ter provas na época.