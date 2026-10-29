Celso Freitas se aposenta da TV após 56 anos de carreira

Entretenimento

Celso Freitas, de 73 anos, decidiu se aposentar da televisão depois de 56 anos de carreira. O apresentador anunciou que quer ter mais tempo para curtir a vida e pretende aproveitar essa nova fase longe do ritmo intenso das redações.

O SBT confirmou que a segunda-feira, 26 de outubro de 2026, foi o último dia do jornalista na emissora. Ele fazia parte da equipe do SBT News, projeto para o qual tinha sido contratado em novembro de 2025, logo após encerrar um ciclo de duas décadas na Record.

Antes de passar pela Record, Celso construiu parte importante de sua trajetória na TV Globo, onde comandou programas de grande audiência, como o Fantástico e o Jornal Nacional. Ele também participou da inauguração de canais de notícias, como a Globo News em 1996 e a Record News em 2007.

Depois de mais de cinco décadas dedicadas à informação, a saída da televisão aconteceu por decisão própria do profissional.

Justo, né? Depois de carregar o jornalismo brasileiro nas costas por tanto tempo, o homem merece um descanso e muita paz!