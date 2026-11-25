Fernanda Torres e Ricardo Darín entregam a fofura no Emmy Internacional
Fernanda Torres resolveu deixar todo mundo com inveja ao compartilhar, na terça-feira 24 de novembro, um registro especial com Ricardo Darín. A foto foi tirada durante o Emmy Internacional, que rolou na noite de segunda-feira 23 de novembro, em Nova York.
Na imagem, a sintonia é total: os dois aparecem com as bochechas coladas, enquanto Darín capricha no biquinho e ainda faz um sinal de positivo. Para legendar o momento, Fernanda foi direta e escreveu apenas o nome do ator, acompanhado de um emoji de coração.
Com informações de fontes públicas, Wikipédia, YouTube, Instagram e TikTok.