Histórico! Eliana Alves Cruz é a primeira mulher negra a vencer o Jabuti de Melhor Romance

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A noite de terça-feira, 27 de outubro, entrou para a história da literatura brasileira. Eliana Alves Cruz, jornalista e escritora, tornou-se a primeira mulher negra a conquistar o Prêmio Jabuti na categoria de Melhor Romance Literário. A vitória veio com a obra Meridiana, que é um soco no estômago e um abraço na alma ao mesmo tempo.

O livro não brinca em serviço e acompanha a trajetória de uma família negra que consegue ascender socialmente, saindo da favela. Mas não ache que é só glamour: a trama escava as contradições e os desafios do racismo estrutural. O toque genial da autora foi construir a narrativa através das perspectivas dos próprios personagens, alternando as vozes da mãe, do pai e dos filhos. Assim, a gente consegue sentir como cada membro da família atravessa esse processo de um jeito único.

O Jabuti, organizado pela Câmara Brasileira do Livro, chegou à sua 68ª edição com um elenco pesado de 115 finalistas divididos em 23 categorias. Para levar a melhor, as obras passaram por um pente fino que avaliou a qualidade técnica, a relevância e os aspectos editoriais. A vitória de Eliana, que foca suas obras em perspectivas afro-brasileiras, é a prova de que o reconhecimento finalmente está alcançando quem escreve a real do Brasil.

Outro momento marcante da premiação foi a homenagem a Lygia Bojunga, escolhida como Personalidade Literária. O reconhecimento veio na hora certa, coincidindo com os 50 anos de A Bolsa Amarela, um clássico absoluto. Lygia foi celebrada por não subestimar a inteligência dos leitores infantis e juvenis, algo que a gente deveria copiar em todo lugar.

Justiça seja feita, né? Quem aí já leu Meridiana ou está colocando na lista de desejos?