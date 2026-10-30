Sabrina Sato entrega tudo no aerolook com Birkin e barriga à mostra

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Sabrina Sato não brinca em serviço nem na hora de viajar. Na quarta-feira, 28, ela deixou São Paulo rumo ao Rio de Janeiro para o ensaio de Carnaval da Vila Isabel e provou que existe sim um jeito sofisticado de enfrentar um dia frio e chuvoso na capital paulista.

Para a ocasião, a apresentadora escolheu um visual que deixou a barriga da gestação em evidência. A base do look foi um conjunto no mesmo tom, composto por um top cropped de gola alta e uma saia longa justa de cintura baixa. Para fechar a composição e lidar com o clima, ela jogou por cima um trench coat alongado de caimento fluido e abotoamento frontal, criando aquele jogo de camadas que a gente ama.

Mas o toque de mestre veio nos acessórios, que transformaram o casual em puro luxo. Sabrina levou a icônica bolsa Birkin de couro preto com ferragens prateadas da Hermès e completou com um sapato de salto baixo e bico fino, garantindo que a elegância não tirasse o conforto do deslocamento. Para finalizar a estética cosmopolita, apostou em óculos de sol pretos no formato shield e cabelos lisos e alinhados.

Ainda para o evento, ela escolheu uma produção vibrante com um blazer acinturado da Dries Van Noten, que traz estampa geométrica abstrata em tons de rosa e laranja, misturando a estrutura da alfaiataria com um toque romântico.

Sinceramente, quem mais consegue transformar um trajeto entre SP e Rio em um desfile de moda? A gente quer esse guarda-roupa agora!