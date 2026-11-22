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Imagine estar em uma sessão de depilação íntima e a profissional reconhecer sua voz no meio do processo. Foi exatamente isso que aconteceu com Ariana Grande.

A cantora revelou que a mulher percebeu quem ela era assim que uma de suas músicas começou a tocar no local. Segundo a artista, a funcionária contou que os filhos eram fãs do seu trabalho.

Ariana contou que não esperava ser identificada e ficou surpresa com a reação. Para ela, a situação foi maravilhosa e serviu como uma experiência de conexão, já que ela ama as mulheres e ser mulher.

O relato rolou em uma conversa com a atriz Beanie Feldstein, sua colega no filme Focker In-Law, onde as duas responderam perguntas sobre os lugares mais inusitados em que já ouviram as próprias músicas. A entrevista foi concedida à revista Harper's Bazaar para divulgar a nova produção.

Para fechar o clima de celebração, a artista também marcou presença na pré-estreia do longa em Nova York ao lado do namorado, Ricky Alvarez.

Agora imagina o climão se a música que tocasse fosse um remix ruim? A gente torce para que tenha sido um hit!