Ana Castela não aguenta unfollow e pede para ser removida dos seguidores
Ana Castela resolveu botar ordem na casa nas redes sociais. Em publicação feita em 5 de outubro, a cantora usou seu perfil para mandar a real depois de notar que algumas pessoas deram unfollow nela.
O problema é que, enquanto a galera parou de seguir a artista, ela continuava na lista de seguidores dessas pessoas. A sertaneja não curtiu a situação e pediu que, se alguém decidir parar de segui-la, que a remova da lista também, já que até aquele momento ninguém tinha feito isso.
Com mais de 25 milhões de seguidores no Instagram, a Boiadeira compartilha sua rotina e carreira na plataforma.
Quem nunca quis dar um 'limpa' nos seguidores depois de descobrir que a pessoa não te segue mais, né?
Com informações de fontes públicas, Wikipédia, YouTube, Instagram e TikTok.