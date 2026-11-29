Espectáculos

Yanina Latorre decidió contar los detalles de la noche en que El Polaco intentó tener un encuentro sexual con ella. Todo el chisme salió a la luz mientras la conductora coqueteaba con la modelo Karina Jelinek y recordaba que, en su momento, se hizo la canchera con el cantante.

La escena ocurrió en una fiesta del programa Bailando. En ese entonces, El Polaco estaba con Silvina Luna y Yanina se encontraba acompañada por Jey Mammon. A pesar de que Latorre admitió que el artista le encantaba, la situación tomó un rumbo más directo cuando el representante del cantante fue a buscarla para avisarle que él la esperaba en un cuarto.

Pero Yanina no cayó en la trampa. Según contó, decidió hacerse la boluda y le dijo que no. Para cerrar la jugada, miró a Jey Mammon, se puso a bailar con él y terminaron escapándose juntos de ahí.

La conductora cerró su relato diciendo que la gente suele tomarla muy en serio cuando dice las cosas.