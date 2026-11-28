Espectáculos

Parecía que el abrazo final del Perrísimas Tour había borrado años de enemistad, pero Alejandra Guzmán acaba de tirar todo por la ventana. La cantante recordó aquella gira conjunta con Paulina Rubio desde un ángulo muy distinto al de la postal del escenario, describiendo la experiencia como algo que no desea volver a repetir bajo ninguna circunstancia.

En una conversación con El Escorpión Dorado, Guzmán fue tajante al calificar la gira como horrorosa. Según la artista, el proyecto le costó demasiado en términos de paciencia, tiempo, dinero y esfuerzo. Para colmo, aseguró que la convivencia fue tensa desde el inicio, afirmando que Rubio ni siquiera quería cantar con ella porque se pelearon el primer día del recorrido.

El eterno triángulo con Érik Rubín

Si alguien pensaba que la paz era definitiva, Alejandra recordó que el origen de su distancia es un tema que nunca desapareció por completo: Érik Rubín. La cantante fue directa al decir que Rubio le quitó al galán y que es un reclamo que piensa mantener durante toda su vida. Para Guzmán, el conflicto no se trató simplemente de una historia romántica, sino de una competencia directa basada en el ego, cuestionando si aquello era amor o solo el deseo de ganar la disputa por quién se quedaba con el músico, quien fue integrante de Timbiriche.

La rivalidad, que ya tiene más de tres décadas, sigue marcada por este triángulo amoroso. Alejandra llegó a lanzar una frase que reavivó la conversación sobre el inicio de la rivalidad: "Entre perras no se muerden, pero esta empezó". Por su parte, el propio Érik Rubín ha contado que tuvo vínculos con ambas y que el hecho de convivir con Paulina en Timbiriche fue un factor que influyó en su decisión de retomar la relación con ella.

Malos mánagers y decisiones erróneas

Sobre el motivo que la llevó a aceptar el Perrísimas Tour en 2022 —que consistió en 22 fechas por Estados Unidos y terminó en Los Ángeles con la interpretación de Mío y Hey güera—, la cantante no se puso excusas. Admitió que en ese momento tenía el peor de los mánagers y que tomó las peores decisiones posibles.

Para la intérprete de Eternamente bella, aceptar aquel proyecto fue un error del que aprendió. Reconoció que en una carrera tan larga se cometen errores una y otra vez, pero dejó claro que no hay espacio para una segunda etapa con la "Chica Dorada". La tregua que mostraron en el escenario no fue suficiente para borrar el pasado ni para generar una sociedad duradera.

Puertas abiertas para Gloria Trevi y planes para 2027

Aunque la puerta con Paulina Rubio está cerrada con candado, Alejandra Guzmán sí dejó una posibilidad sobre la mesa con Gloria Trevi. A diferencia de la relación con Rubio, la cantante ve con buenos ojos una posible alianza musical con Trevi, a quien recuerda como una rival musical de veras y de quien reconoce su entrega en el escenario. Entre bromas, Guzmán mencionó que nació cuatro días antes que Trevi y que, por esa razón, le exige respeto.

Esta apertura llega mientras la roquera prepara un nuevo disco para 2027. Adelantó que ya tiene siete canciones escritas y que el sonido estará mucho más cercano a la energía rockera de sus primeros años. Este proyecto llega tras un periodo difícil para la artista, marcado por problemas de salud y la cancelación de algunos conciertos.

Alejandra Guzmán, cantante y compositora mexicana, y Paulina Rubio, cantante y actriz mexicana que inició su carrera en Timbiriche, han mantenido una de las rivalidades más largas del espectáculo. Aunque intentaron cerrar el ciclo en 2022, los egos y los recuerdos de los años 90 parecen seguir ganando la batalla.