Espectáculos

La serie En el barro se prepara para expandir su universo con el rodaje de la cuarta temporada, donde se sumarán Nicki Nicole y Eugenia «la China» Suárez. El productor ejecutivo Pablo Culell reveló que las temporadas tercera y cuarta se grabaron en simultáneo y que la producción sigue trabajando en ambas entregas.

Esta serie es un spin-off de El Marginal que se enfoca en la perspectiva de las mujeres privadas de su libertad. Entre las incorporaciones figuran la rapera, cantante y compositora argentina Nicki Nicole y la actriz y cantante argentina China Suárez.

El caos de la tercera temporada

Según adelantó Culell en el programa La Linterna, de Bondi, el estreno de la tercera temporada está previsto para los primeros meses de 2027. El rodaje todavía está en marcha y esta entrega traerá un cambio drástico de escenario: las protagonistas serán trasladadas desde el penal que ya conocemos hacia una prisión de máxima seguridad.

Este nuevo lugar estará ubicado en un confín de la Argentina, donde las condiciones serán mucho más peligrosas. El cambio de cárcel permitirá que aparezcan nuevas antagonistas, lo que va a sacudir las relaciones de poder y los conflictos internos entre las presas.

Regresos y nuevas caras

Uno de los regresos más esperados es el de María Becerra. Si bien estuvo en la primera temporada con una aparición especial, ahora tendrá un papel de mayor relevancia y compartirá el protagonismo con Ana Garibaldi. Además, el elenco central seguirá contando con las actrices Lorena Vega, Carolina Ramírez y Erika Sautu Riestra.

Juana Molina también tendrá un espacio importante. Su personaje, Piquito, tendrá un desarrollo más profundo para revelar aspectos de su pasado. Culell aseguró que se conocerá la historia y las circunstancias que marcaron la vida de Piquito y el motivo por el cual terminó en prisión.

La tercera temporada también sumará a Susy Shock y Noelia Pompa. Susy Shock interpretará a una villana y el productor destacó su trayectoria artística. Por otro lado, Noelia Pompa entró al proyecto tras una audición que sorprendió positivamente al equipo de producción, por lo que tendrá un papel que promete llamar la atención.

Lo que viene en la cuarta entrega

Para la cuarta temporada, la serie apuesta fuerte con la llegada de Nicki Nicole y el regreso de la China Suárez. La actriz ya había participado en la segunda temporada con el personaje de Nicole, quien quedó vinculada a una de las historias que más interesaron a los seguidores.

Ambas temporadas fueron concebidas y rodadas como parte de un mismo proceso de producción, aunque llegarán a las pantallas en diferentes momentos. Mientras la tercera se centra en el peligro de la prisión de máxima seguridad, la cuarta incorporará a Nicki Nicole y la China Suárez.