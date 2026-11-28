Espectáculos

Euge Quevedo y Nico Sattler sorprendieron a todos con una nueva colaboración musical. La canción se llama “Te extraño” y cuenta con la participación de Emanero, mientras que el productor cordobés Ramky estuvo a cargo de los controles.

Este lanzamiento llega justo ahora que se acerca la temporada de verano, que es cuando más se mueven los festivales de cuarteto en todo el país. Se nota que los chicos no quisieron esperar y se lanzaron como los primeros en sacar música para esta etapa del año.

Sinceramente, que se junten Quevedo con la Muela y Emanero es una jugada maestra para adueñarse de las fiestas. ¿Será este el hit que vamos a escuchar en todos los boliches este verano o se pasaron de rosca con el adelanto?