Espectáculos

El cantante de música popular Giovanny Ayala decidió dar el paso definitivo y se casó el 21 de noviembre. La ceremonia religiosa se llevó a cabo en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, ubicada en Acacías, Meta, donde el artista y María Gómez se casaron.

Para quienes no conocen a la novia, María Gómez es una mujer oriunda de Pereira que trabaja en el sector de la salud. A diferencia de Giovanny, ella mantiene un perfil súper bajo, no suele destacar en redes sociales ni comparte detalles de su vida privada, por lo que no se conocen muchos datos sobre su trayectoria personal o profesional. Sin embargo, tras las imágenes de la boda, el interés por saber quién es ella se disparó entre los seguidores del músico.

Una entrada digna de película

La boda no fue para nada sencilla y estuvo llena de lujos. Giovanny Ayala llegó a la iglesia montado en un caballo blanco de raza Gypsy Vanner, acompañado por su madre. Para el evento, el artista eligió un look llamativo: un traje blanco con detalles brillantes, combinado con corbatín negro y zapatos del mismo color.

Por el lado de la novia, María Gómez llegó en una carroza decorada con flores. Su vestido destacó por tener encaje, corsé, escote y un velo que medía aproximadamente tres metros de largo. Después de la ceremonia religiosa, la pareja habría organizado una fiesta privada en su finca, que también se encuentra en el municipio de Acacías.

Reglas estrictas y polémicas

Si creías que las bodas modernas son relajadas, no estabas en esta. La celebración tuvo reglas muy claras para los invitados: los hombres debían vestir obligatoriamente de traje negro y las mujeres tenían que llevar vestidos de gala de un solo color. Para darle el toque final al código de colores, las damas de honor vistieron de verde claro.

Un detalle que nos parece súper noble es que los novios no pidieron regalos ni sobres con dinero. Según se supo, manifestaron que lo más importante para ellos era contar con la compañía de sus familiares y amigos en ese momento.

Uno de los aspectos que más comentarios generó fue la diferencia de edad entre los recién casados, ya que María Gómez es aproximadamente 17 años menor que Giovanny.

De las redes sociales a París

La historia de amor entre Ayala y Gómez empezó más o menos por el 2022, cuando comenzaron a hablar a través de las redes sociales. Después de casi un año de contacto virtual, decidieron conocerse en persona y darle una oportunidad al romance.

En 2023, cuando ya estaban formalmente juntos, Giovanny quiso sorprenderla con una propuesta de matrimonio muy original, aunque quizás poco convencional: escondió el anillo dentro de un plato de comida, dejando a María totalmente desprevenida. Pero como el artista quería elevar el nivel del romance, después organizó una segunda propuesta en un escenario mucho más tradicional durante un viaje a París, Francia, donde volvió a pedirle que se casara con él.

Honestamente, pasar de un anillo en la comida a una propuesta en París es un salto nivel experto en romanticismo. ¿Ustedes qué prefieren: el detalle espontáneo o el viaje a Francia?