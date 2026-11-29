Espectáculos

La Legislatura de Córdoba reconoció a Marcos Bainotti por su trayectoria y su aporte a la cultura cordobesa. El cantante y compositor, conocido como el Profe, participó de una ceremonia emotiva junto a su familia, donde recordó etapas de su infancia y adolescencia, además de repasar su actualidad y brindar un mini show con algunas de sus creaciones.

Bainotti recordó que sus primeros pasos en el mundo del folklore fueron a los ocho años y que para cuando tenía 12 ya había decidido dedicarse a la música. Sobre este camino, declaró emocionado que le cumplió el sueño a ese niño y no lo defraudó.

Actualmente, a sus 51 años, el artista aseguró estar "en el mejor momento de su vida". Confesó que se siente más fuerte que nunca, con más ganas y una seguridad que disfruta, agregando: "Confío en mí, creo en mí, tengo mucho para dar todavía".

Este presente, tanto en su etapa como solista como en los reencuentros con sus compañeros de Track 1, tiene una razón fundamental según el músico: el trabajo de su psicóloga. Bainotti destacó el rol de la profesional y le agradeció su trabajo.

El cantante reconoció que para encarar una carrera artística es necesario estar preparado para ciertas situaciones. Por eso, explicó que junto a la psicóloga busca acomodar sus pasiones internas de la mejor manera posible para poder hacer frente a su trayectoria como cuartetero.