Espectáculos

José Eduardo Derbez decidió ponerle un freno a todas las especulaciones sobre su vida amorosa. A través de un comunicado en sus redes sociales, el actor aseguró que se encuentra soltero y que no está estrenando romance, desmintiendo así los rumores que lo vinculaban con la DJ Mariana BO.

Con el humor que lo caracteriza, el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo dirigió su mensaje a medios, familiares, amigos, vecinos y a los chismosos que siguen cada uno de sus pasos. En el texto, dejó claro que no tiene ninguna novia secreta ni tiene intenciones de comenzar una nueva relación, por lo que pidió que no se saquen conclusiones apresuradas basándose en sus salidas o encuentros.

La aclaración llega después de que Mariana BO había confirmado que ambos estaban saliendo y conociéndose. La DJ contó que entre ellos surgió una conexión, reveló que José Eduardo le envió un ramo de rosas y que compartieron varias citas, aunque también aclaró que no tenían un noviazgo formal.

Aunque el actor no mencionó a Mariana BO directamente en su publicación, aprovechó el espacio para despejar las dudas sobre su soltería. De hecho, bromeó diciendo que su corazón se encuentra "temporalmente fuera de servicio por mantenimiento", añadiendo que disfruta de su libertad y del privilegio de dormir atravesado en la cama.

Esta situación ocurre pocas semanas después de que José Eduardo Derbez y Paola Dalay anunciaran su separación el 1 de noviembre. La expareja tiene una hija en común, Tessa, y desde que confirmaron el fin de su relación, su vida personal ha estado bajo la lupa.

La verdad es que dormir atravesado en la cama es el verdadero sueño de cualquier soltero, ¿quién no ha querido conquistar el colchón completo?