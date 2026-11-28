Espectáculos

Patricio Borghetti volvió a pisar el foro 1 de Televisa, el mismo lugar donde grabó su primera telenovela, DKDA: sueños de juventud. El argentino regresó a la empresa para ser uno de los integrantes de la edición 2026 de ¿Quién es la máscara?.

El exconductor de Venga la alegría confesó que se sintió muy emocionado, especialmente al grabar el primer programa porque le tocó usar el mismo camerino de aquella época. Según contó, hacía diez años que no pisaba esos foros y admitió que el primer programa fue el más difícil porque estaba "desbordado de emoción".

Sobre su identidad secreta, Pato reveló que estuvo detrás del personaje de Alex Loro, un tributo a Alex Lora. Eso sí, confesó que haber saludado a Anahí, con quien trabajó en Rebelde, probablemente dio demasiadas pistas para que el público descubriera quién era. Por su parte, Anahí compartió una foto con él recordando el cariño que se tienen y la novela en la que trabajaron juntos.

Volver al lugar donde grabó su primera telenovela, y hasta al mismo camerino, fue claramente un momento emotivo para él.