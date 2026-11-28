Espectáculos

Alan Simone reveló que su relación con Marta Fort no prosperó porque "no eran compatibles". El exhermanito participó en el programa "Date Cuenta" de DGO Stream, donde se animó a responder algunas preguntas picantes, aunque decidió no entrar en demasiados detalles sobre el vínculo.

Cuando le preguntaron si habían pactado exclusividad mientras se conocían o si podían estar con otras personas, Simone respondió que lo habían hablado, pero que nunca llegaron a un acuerdo.

Entre las preguntas de Luana Fernández y el resto del equipo, el chico aclaró que uno de los motivos por los que la relación no avanzó fue que "en realidad no nos veíamos tan seguido". Luana preguntó si los diferentes estilos de vida habían influido en el distanciamiento.

Luego, Lolo Poggio, la hermana de Julieta, quiso saber cuánto tiempo había durado el romance. La conductora del programa estimó que habían estado juntos un año y medio, pero Alan la corrigió rápidamente asegurando que fue menos.

Sobre el cierre de la historia, el exconcursante admitió que las cosas no terminaron bien y por eso prefirió no hablar mucho más, explicando que terminaron un poco mal.

Titi Tcherkaski consultó sobre una posible infidelidad, a lo que Alan contestó que nunca tuvieron un problema por un tercero. Al final, aunque evitó exponer más la relación, dejó claro que la falta de compatibilidad fue la razón definitiva del fin.