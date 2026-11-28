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Marc Anthony no cobró absolutamente nada por su participación en «La Gozadera» y, para rematar, les cedió sus derechos sobre la canción al dúo cubano Gente de Zona. Esta revelación salió a la luz en el podcast «Desde Cero», un web show grabado con público en vivo en Miami y disponible en YouTube, donde Alexander Delgado y Randy Malcom respondieron sin vueltas sobre qué porcentaje tenía el salsero en el tema.

«Cuando grabó 'La Gozadera' con nosotros no pidió porciento de la canción, nos dio todo el porciento a Gente de Zona. Él no nos cobró un peso. Lo que hizo fue firmarnos», contó Alexander, dejando sorprendidos tanto al conductor como al público que estaba ahí.

Pero la generosidad de Marc Anthony no terminó con la plata de la canción. El dúo explicó que el cantante también les abrió la puerta a un contrato con Sony Music que terminó extendiéndose por una década. Según Randy, gracias a Marc Anthony firmaron después con Sony y estuvieron diez años en la industria.

Detrás de este éxito también hubo momentos de desesperación. Gente de Zona recordó que, antes de que el salsero apareciera en escena, la situación estaba difícil porque habían invertido todo su dinero y no les quedaba nada para la promoción del proyecto.

Randy relató que ya habían grabado la canción y hecho el video, que se gastaron en él el único peso que tenían y que no sabían qué hacer con el tema, hasta que llegó Marc Anthony y preguntó si podía estar en esa gran canción.

Incluso hubo una anécdota graciosa en el estudio. Alexander recordó, entre risas, que Marc Anthony le hizo una pregunta sobre cuál era su parte de la canción. Ante esto, él le respondió que podía quedarse con la parte que quisiera, ya fuera el 60 o el 70 por ciento, pero el cantante aclaró que lo que preguntaba era cuál era la parte que él cantaba.

«La Gozadera» salió en 2015 y logró el número uno en las listas Latin Airplay, Latin Tropical y Latin Rhythm de Billboard. El tema pertenece al álbum Visualízate, lanzado en 2016, el cual ganó el Latin Grammy al Mejor Álbum de Fusión Tropical.

O sea, Marc Anthony no solo les dio la mano cuando estaban en cero, sino que los lanzó al estrellato mundial sin pedir nada a cambio. ¿Quién más tiene un contacto así de crack en su agenda?