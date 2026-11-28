Espectáculos

Guery Sandoval y la Academia Artística CCM se lanzaron a uno de los retos más complicados de la gala de series y películas en La Gran Batalla, transmitida por Red Uno. La propuesta consistió en recrear la escena de tango de la película Perfume de mujer, donde Guery interpretó a Frank Slade, el personaje de Al Pacino, bailando al ritmo de Por una cabeza.

Aunque la intención era transmitir la elegancia, el romanticismo y la intensidad de la obra original, el resultado no convenció del todo al jurado. A pesar de que se valoró el esfuerzo y la dificultad que implica bailar tango, los jueces fueron tajantes al señalar fallas en la interpretación, la técnica y la sincronización de los labios.

Críticas a la interpretación del personaje

Quimey del Río fue la primera en dar su devolución. Si bien reconoció que hubo un trabajo en la puesta en escena, aseguró que faltó precisión para representar las características esenciales del personaje de Al Pacino. El punto más crítico para ella fue que Guery no logró transmitir que Frank Slade es un hombre con discapacidad visual, manifestando que no le convenció que el personaje no pudiera ver.

Además, Quimey destacó que, aunque intentaron comprender el estilo y reproducir la escena, la ejecución necesitaba ser más exacta. Sobre el baile, señaló que el tango es bastante difícil y, aunque valoró el intento, insistió en que es fundamental bailar al compás de la música.

Fallas técnicas y el lip sync

Por su parte, Gabriela Zegarra centró sus observaciones en la parte técnica. Admitió que el equipo consiguió transmitir parte del ambiente romántico, pero fue directa al señalar las dificultades en el lip sync y la interpretación de los diálogos. Según la jurado, la modulación de Guery no coincidía con lo que el personaje decía y sintió que la sincronización se perdía en varios momentos de la presentación.

El golpe final del jurado

Tito Larenti fue el más duro de la noche. Aunque reconoció el esfuerzo, afirmó que la interpretación no logró transmitir la esencia de la escena original. Larenti explicó que el tango es una disciplina muy exigente y que es prácticamente imposible dominar sus elementos técnicos en solo dos días de preparación, asegurando que en ese tiempo uno no puede convertirse en bailarín de tango.

Tito también cuestionó que la modulación durante el lip sync fue exagerada y que faltaron elementos interpretativos clave para representar a Frank Slade. Finalmente, sentenció que, lamentablemente, fue una mala presentación, aunque reiteró que valoraba el esfuerzo del equipo.

Al final de las devoluciones, Guery Sandoval no se puso a la defensiva y aceptó las observaciones, reconociendo que hubo dificultades. Aseguró que seguirá trabajando con la Academia Artística CCM para mejorar la coordinación y lograr mayor fluidez en las próximas galas, coincidiendo con el jurado en que efectivamente hubo detalles que deben trabajarse.