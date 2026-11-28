Espectáculos

Mariela Encarnación se lució con la segunda edición de Self Love Experience, un encuentro donde el crecimiento personal se mezcló con risas y charlas que pegan fuerte. La periodista dominicana logró que la reflexión y el entretenimiento fluyeran natural en una jornada pensada para dejar huella.

Uno de los platos fuertes fue el conversatorio "Entre Nos: Casadas, solteras… ¿y felices?", moderado por la misma Mariela. Con la participación de las presentadoras Nahiony Reyes y Marianne Cruz, la conversación abordó el amor propio, la vida en pareja y las expectativas que rodean la felicidad, recordando que esta no tiene estado civil. El evento contó además con una presentación especial de Mariasela Álvarez.

Pero no todo fue charla de chicas. El panel "El hombre que nadie ve" se puso serio y vulnerable. Jochy Santos, Irving Alberti y el presentador venezolano Daniel Sarcos se sentaron a hablar de crisis, temores y cosas que los hombres casi nunca sueltan en público. El público descubrió otra faceta de tres figuras acostumbradas a entretener.

En la parte de los reconocimientos, que tuvo el apoyo de la alcaldía del Distrito Nacional, destacaron a Martina Villegas por generar empleos con Downtown Punta Cana, a Daniel Sarcos por su carrera artística y a don Andrés Pichardo por todo lo que ha hecho por la hotelería y el turismo en República Dominicana.

Para que el ambiente estuviera al cien, Latitud Cero y Premium Flowers se encargaron de las rosas importadas de Ecuador, mientras que la violinista Mónica Medina recibió a la gente con música en vivo. Detrás de todo el despliegue estuvo la planificación de Pilar Ricart y la producción de Resolto RD.

Con más de dos décadas en la televisión internacional, diez de esos años en CNN en Español, y una trayectoria que incluye Univisión y Telemundo, Mariela Encarnación termina de consolidar este espacio de bienestar emocional que mezcla contenido con puro entretenimiento.

¿Quién no quisiera un evento así para sentirse bien y chismosear un rato?