Espectáculos

La Mona Jiménez, uno de los máximos exponentes del cuarteto, celebra sus 60 años de trayectoria con un show el lunes 7 de diciembre en Forja. El evento será el punto de partida de los festejos por sus seis décadas de carrera, donde el cantante presentará sus clásicos y reunirá a seguidores de distintas generaciones en uno de los espacios más habituales de sus presentaciones en la ciudad.

El 7 de diciembre marca la primera celebración de un nuevo aniversario en su carrera y busca ser una oportunidad para revivir los recuerdos y las canciones que forman parte de la vida cotidiana de muchos cordobeses. En este recorrido de sesenta años, La Mona se ha consolidado como una de las figuras más representativas de la cultura de Córdoba.

Para darle más fuerza al baile, Damián Córdoba también se presentará en la fecha, sumándose a la primera actividad anunciada dentro del marco de los festejos. Las entradas ya están disponibles a través de Universo Tickets para quienes quieran ser parte de este acontecimiento de la música popular cordobesa.

Seamos sinceros, que alguien llegue a 60 años en la música y siga llenando es una locura total. Es el momento justo para sacar los zapatos de baile y prepararse para el ruido, porque si alguien sabe cómo armar una fiesta en Córdoba, es el Mandamás.