Espectáculos

¡Agárrense, gente! Wisin no se quedó callado ante las críticas que ha recibido Daddy Yankee por volver a interpretar sus éxitos. Después de que hiciera público su acercamiento a la fe cristiana, su regreso a la música generó críticas.

Pero para Wisin, la cosa está clara: él respeta las decisiones de su colega y hasta dejó la puerta abierta para volver a grabar juntos. ¡Imagínense eso! Wisin, en una entrevista con Molusco TV, se desahogó y le dio con todo a los que se creen jueces en las redes sociales.

“La gente en las redes sociales se acostumbró a juzgar. Yo cada vez, y esto lo he dicho antes, yo veo los posts y hay personas que le disparan a los artistas como si el artista le hubiese hecho algo personal”, soltó sin pelos en la lengua. ¡Y qué razón tiene! Es como si a algunos les encantara buscarle la quinta pata al gato a todo lo que hacen los artistas, ¿no creen? Él insiste en que las decisiones personales y espirituales de cada uno son sagradas y no deberían dictar la carrera de nadie.

Hablando de su pata, Daddy Yankee, Wisin recordó la amistad que los une y aseguró que entiende perfectamente por qué su amigo quiere seguir en la música, si ambos han dedicado media vida a eso. Wisin aseguró que si Daddy Yankee decidió volver, cuenta con todo su apoyo, y que hay que meterse al estudio a hacer otro reggaetón para que la gente disfrute. ¡Así de directo y sin filtro!

¡Imaginen esa dupla de nuevo haciendo temblar las pistas! Aunque no hay nada confirmado, la idea de una nueva colaboración ya nos tiene bailando solos. Durante la conversación, Wisin también abrió su corazón sobre su propia fe, aclarando que sigue en su proceso de crecimiento personal.

Dijo que no se considera perfecto (¿quién sí?) pero que siempre intenta ayudar a los demás y actuar correctamente en su día a día. Para él, lo que importa de verdad es lo que uno hace cuando nadie lo ve, fuera de las cámaras. Eso sí que es un mensaje para tomar en cuenta, especialmente en estos tiempos de tanto show en redes. Y claro, no solo es hablar de fe, sino practicar la misericordia, la solidaridad y la humildad. ¡Esa es la verdadera movida!

Al final del día, Wisin lo tiene claro: la opinión que realmente le pesa es la de su familia. “Porque el premio más grande y la opinión más valiosa es la que piensan tus hijos y tu familia de ti. Los demás es pura añadidura”, cerró. ¡Más claro, ni el agua! Así que, ¿quiénes somos nosotros para andar juzgando? ¿O es que los haters van a producir el próximo hit de reggaetón?