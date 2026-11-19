Espectáculos

¡Atención, fans del Conejo Malo! Si pensaban que ya sabían todo de Bad Bunny, Roca Editorial acaba de publicar una biografía visual que promete desmenuzar el fenómeno de Benito Antonio Martínez Ocasio desde la A hasta la Z. Prepárense para un viaje ilustrado que nos muestra cómo este puertorriqueño, que antes empacaba en un supermercado, llegó a liderar los rankings mundiales y a reinar en la cultura pop global, ¡cantando todo en español!

El libro se llama "Bad Bunny. Un icono sin permiso, sin límites, sin miedo" y es una joyita escrita por el periodista Jaime Valero e ilustrada a todo color por Inés Pérez. En doce capítulos, esta obra nos lleva por la trayectoria del artista, desde sus primeras maquetas en SoundCloud hasta convertirse en el artista más escuchado en la historia de Spotify y el primer latino en ganar el premio a Álbum del Año.

El análisis del libro traza la evolución de un creador que, la verdad sea dicha, dinamitó las fronteras del reguetón tradicional. Es que El Conejo Malo no se quedó ahí, ¿no? ¡Le metió de todo! Salsa, plena, rock alternativo… por eso es que la rompe. La biografía repasa toda su discografía: desde la irrupción con el trap y la introspección de X 100PRE, pasando por fenómenos masivos como YHLQMDLG y Un verano sin ti, hasta su etapa más reciente con Debí tirar más fotos, donde se enfoca en la memoria y la identidad.

Pero no todo es música: el libro también se detiene en los hitos que lo consolidaron como una estrella planetaria, como su paso por la Super Bowl LX y su gira mundial. Aunque, seamos honestos, lo más interesante es cómo la obra se centra en el impacto cultural de Bad Bunny. El texto examina cómo este músico ha desafiado los códigos tradicionales de la masculinidad a través de su moda y estética, ¡y lo bien que le sale! Además, subraya su vínculo inquebrantable con Puerto Rico, algo que se ve en sus letras y en su participación activa en las protestas de 2019.

En la parte visual, las ilustraciones de Inés Pérez, que es especialista en retratos de cultura pop, reinterpretaron los distintos universos estéticos del cantante. Y para que nadie se quede en la luna con sus letras, el libro cierra con un glosario llamado “Del corillo al perreo”, que ayuda a descifrar expresiones populares como acho, boricua, janguear o pichear, términos que él mismo ha exportado al vocabulario global. Así que, ¿listos para convertirse en verdaderos expertos en el fenómeno Bad Bunny?