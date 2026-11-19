Espectáculos

¡Prepárense, fans! Álex Ubago está celebrando 25 años de una trayectoria musical que nos ha marcado a muchos. Y agárrense, porque como parte de esta gira especial que rinde homenaje a su primer álbum, "¿Qué Pides Tú?", ¡Bolivia es uno de los países elegidos! Esto es un notición, porque es la primera vez que el artista español pisa suelo boliviano, ¡qué emocionante!

Para Ubago, esta llegada tiene un significado súper especial. Por fin va a poder encontrarse de cerca con sus fans de Bolivia. Durante una entrevista reciente en La Revista, él destacó que esta gira es un recorrido por sus inicios y por todas esas canciones que, seamos sinceros, marcaron a toda una generación y nos hicieron suspirar más de una vez.

Así que si eres de los que crecieron con sus letras, o de los que ponen sus clásicos cuando están de bajón, ¡es tu momento! Álex Ubago nos trae la nostalgia en vivo y en directo. ¿Ya tienen listos los pañuelos para cantar a todo pulmón?