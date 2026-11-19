Espectáculos

Casados con Hijos no es solo una serie, ¡es un patrimonio de la televisión argentina! Y entre los personajes más queridos, la dupla de hermanos Coqui y Paola Argento, interpretados por Darío y Luisana Lopilato, se robó el corazón de todos. Pero ahora nos enteramos que esa historia casi tiene otro final, y no hablamos precisamente del guion.

El casting: una historia aparte

Resulta que la dupla que conquistó al público casi ni existe, ¡qué onda! El casting de Casados con Hijos arrancó en 2004, y Darío fue el primero en quedar seleccionado para hacer de Coqui Argento. Luisana, que ya venía de protagonizar series como Chiquititas y Rebelde Way, ni siquiera estaba en los planes iniciales del proyecto. Imaginate el despelote.

Esta joyita la reveló el propio Darío Lopilato en el programa Blender At Night, en una charla súper picantita con José María Listorti. La pregunta de Listorti fue directa: “¿Es verdad que en el casting de Casados con Hijos quedaron los dos por separados sin saber que eran hermanos?”. Darío le respondió que sí, que él fue el primero en quedar para Coqui, antes que Luisana, porque ella tenía varios proyectos en marcha. De hecho, a Darío lo hacían probar con distintas actrices, y entre ellas recordó a Brenda Gandini.

Al final, fue el propio equipo de producción el que convenció a Luisana de sumarse al casting. Le dijeron que fuera igual a hacer el casting con su hermano, que ya había quedado. Y así, los hermanos hicieron la prueba juntos. El material lo grabaron en un VHS, sí, ¡un VHS! y se lo dieron a Guillermo Francella, que se lo llevó a su casa. Darío le preguntó a Listorti si se acordaba de la época y este le confirmó que sí, que era 2004.

Un dato curioso es que otro capo actor casi se queda con el papel de Coqui: Martín Piroyansky. Darío contó que en una nota con Matías Martin le preguntaron a Piroyansky si era verdad que estuvo a punto de hacer el papel de Darío Lopilato, y aclaró que, igual, quedaron en buena relación. Darío recuerda perfectamente el momento previo a la confirmación: “Eran setecientos flacos para hacer de Coqui y de pronto nos reunieron en un camarín a los dos. Yo no entendía nada”. En ese entonces, Darío tenía entre dieciséis y dieciocho años. Recién con el tiempo se dio cuenta de la magnitud de esa decisión.

¿Rivalidad entre hermanos? ¡Ni a palos!

Durante la misma entrevista, Listorti, que es medio pícaro, le consultó si existía alguna competencia actoral entre él y su hermana. Darío fue tajante: respondió que no, en serio. Para demostrarlo, recordó los años que compartieron en la serie y la vuelta al teatro en el Gran Rex, que llenaron. Y agregó: “Todo el proceso de Casados con Hijos fue algo hermoso vivirlo con Lu. Creo que ser hermanos nos afianzó más todavía y disfrutamos cada momento”.

También rememoró cómo era la dinámica entre los dos al principio de la serie. En ese entonces vivían con sus padres y llegaban a las grabaciones sin haber repasado el guion. Contó que no pasaban texto y que se sorprendían ahí, y que ella se divertía con él y él con ella.

El sermón de Francella que terminó en ovación

Pero no todo fue armonía desde el primer día. Darío reveló un momento que lo dejó paralizado. Cerca del capítulo veinte, Guillermo Francella lo interceptó detrás de la escenografía y le dijo: “Lopilato, venga, tengo que hablar con usted”. Los productores ya lo habían alertado antes de que no copiara cosas de Guillermo y buscara su propio personaje.

La advertencia no fue suficiente. Francella, con toda la seriedad, le encaró: “Veo que estás copiando, veo que algunos capítulos estás copiando los tonitos de papi. ¿Qué pasa?”. Darío, en ese instante, pensó lo peor y graficó que se le caía el piano encima. Listorti completó la escena con un chiste: “De pronto Coqui viaja a España”, dando a entender que lo iban a sacar de la serie.

Darío, sin quebrarse, dio con la respuesta perfecta: Darío le respondió que el personaje se lo permitía, por ser el hijo. Francella se quedó serio, lo miró con esos ojos azules y le soltó una frase que cambió todo: “Copiame todo que te sale bárbaro”. Darío cuenta que, desde entonces, su relación con Guillermo tomó otro rumbo. “Fue hermoso”, cerró.