Espectáculos

¡Qué tal bombazo nos soltó Rubén Blades! El cantautor panameño, conocido por su estilo de "salsa intelectual", confesó que el himno "El Cantante", ese temazo que todos asociamos innegablemente con el gran Héctor Lavoe, ¡no fue escrita pensando en él! ¿Se imaginan el plot twist? Este clásico, que además solidificó el apodo de "Cantante de los Cantantes" para el puertorriqueño, tuvo un origen inesperado.

Blades, quien también es músico, actor y político, reveló durante un conversatorio llamado "Aprendemos juntos" de BBVA, que su intención original era grabar la canción él mismo o, en su defecto, interpretarla junto a Willie Colón, el productor. La compuso pensando que sería parte de su propio repertorio, como una especie de tarjeta de presentación artística. Blades recordó que no tenía la menor intención de dársela a Héctor y que ni siquiera se le había ocurrido.

Pero el destino, o más bien, la buena visión de Willie Colón (ese músico, trombonista y activista social clave en la salsa) tenía otros planes bien armados. Colón estaba produciendo el álbum "Comedia" para Lavoe y le preguntó a Blades si acaso tenía alguna composición que pudiera incluirse en el proyecto. Cuando Colón escuchó sobre la composición de "El Cantante", supo de inmediato que ese tema no era ni para Blades ni para él, ¡sino que era perfecto para Héctor! Él lo tenía clarísimo.

Willie Colón fue el que se puso firme, insistiendo en que el tema era para Lavoe, el icónico cantante puertorriqueño de salsa. Esto se debía a que Héctor estaba atravesando un período personal bastante complicado en su vida, una situación que, aunque no era ampliamente conocida por el público en ese entonces, Colón sí la percibía. Blades decidió reflexionar sobre la propuesta de Colón y las circunstancias personales que enfrentaba Lavoe. "Gracias a Dios no fui egoísta", manifestó, reconociendo que entregar la composición fue una buena decisión.

Blades consideró que la situación de Héctor en ese momento le daba a la canción una urgencia y una honestidad que él no habría podido darle. Según su apreciación, Lavoe logró una interpretación superior a la que él habría conseguido, porque vivía una crisis que conectaba directamente con el sentimiento expresado en la composición.

Y la verdad es que la decisión valió oro, y más allá. "El Cantante" no solo se convirtió en una de las canciones más emblemáticas de toda la carrera de Héctor Lavoe y en una pieza fundamental e insustituible del género de la salsa, sino que su impacto fue tal que la prestigiosa Biblioteca del Congreso de Estados Unidos la seleccionó para formar parte del Registro Nacional de Grabaciones. No por nada, en plataformas como Spotify acumula más de 145 millones de reproducciones, y el 4 de noviembre del 2008, recibió la importante Certificación de Oro por la Recording Industry Association of America (RIAA). Un verdadero hitazo que, por poco, no ve la luz con la voz que la hizo eterna, ¿no creen?