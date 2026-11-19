Espectáculos

¡Prepárense para llorar... pero de alegría! Nuestra querida Valentina Márquez ha vuelto a sacudir las redes y los parlantes con un nuevo lanzamiento que nos tiene a todos comentando. Apenitas tres semanas después de que nos sorprendiera con su último tema, la artista cordobesa nos acaba de regalar “Llorar”, y no es cualquier versión, ¡es la suya!

Para los que ya conocen, sí, es el temazo original de Jesse y Joy, ese que salió por allá en 2011 y que seguramente nos hizo soltar una que otra lágrima. Pero Valentina, con esa personalidad que la caracteriza, lo agarró, le dio una buena sacudida y lo transformó en puro cuarteto. Ahora, esa historia de desamor que nos apretaba el pecho, ¡la vamos a bailar al ritmo del tunga tunga! ¿Quién dijo que no se puede llorar y perrear al mismo tiempo?

La verdad es que Valentina está imparable. No para de sumar temazos a su repertorio y nos deja claro que es una maestra para reinterpretar canciones conocidas, dándoles su toque único y acercándolas a ese universo cuartetero que tanto nos gusta. Es una jugada genial para que los clásicos tengan una segunda vida, ¡y qué vida les da ella!

Así que ya saben, si andan con el corazón medio a maltraer o simplemente quieren una buena excusa para mover el esqueleto, ya tienen la banda sonora perfecta. ¿Será que esta versión de “Llorar” destrona a la original en nuestras playlists?