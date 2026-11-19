Espectáculos

¡A agárrense! La que se armó en Córdoba después del concierto de Shakira del 14 de diciembre de 2025 en el estadio Mario Alberto Kempes no es poca cosa. Resulta que los fans, que se quedaron con las ganas de más, están reclamando una compensación económica porque el show se interrumpió antes de lo previsto. Imaginate la bronca, ¿no? Pagar tu entrada, prepararte para ver a la reina del pop latino y que te corten la magia.

El Juzgado en lo Civil y Comercial de 5° Nominación de la ciudad de Córdoba no tardó en tomar cartas en el asunto y ya está tramitando la demanda judicial como un “proceso colectivo”. ¡Así como lo lees! No es uno ni dos, sino un montón de espectadores que buscan justicia.

Las productoras UJ S.A., Jiménez Records S.A.S. y FEG Entretenimientos S.A. son las que están en el ojo de la tormenta, señaladas como responsables de la organización, producción y ejecución del espectáculo. Y la lista de lo que piden los demandantes es larga y variada. No solo buscan que se declare que hubo un incumplimiento contractual y legal —porque, seamos honestos, si pagas por un show completo, ¡esperas un show completo!—, sino también una devolución o compensación económica por esa "prestación incompleta".

Pero ahí no termina la cosa. También se pide una multa civil por daño punitivo y una indemnización por daño moral. O sea, no solo es el dinero de la entrada, sino el mal rato, la desilusión y todo lo que significa una expectativa frustrada. Además, ¡ojo!, se están pidiendo medidas preventivas para que esto no vuelva a pasar en futuros eventos. ¡Que no se repita el chiste, pues!

El juez Ricardo Guillermo Monfarrell ya aclaró que esta acción colectiva abarca a todos los que entraron al concierto como espectadores, sin importar de dónde sean. Eso sí, quedan excluidos quienes hubieran desistido del derecho a reclamar y quienes ejerzan oportunamente la facultad de exclusión del proceso colectivo. Lo bueno es que hasta el daño moral individual, ese sentimiento de "qué macana", también se va a considerar, al menos en una parte mínima homogénea. Las cosas más personales, bueno, esas sí hay que probarlas individualmente.

¿Será que esto sienta un precedente para que las productoras se pongan las pilas con los shows? ¡Ya era hora de que los fans alzaran la voz cuando el telón baja antes de tiempo!