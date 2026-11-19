Espectáculos

¡Atención, fans de William Levy, porque el chismecito está al rojo vivo! La película 'Bajo Un Fuego', esa que tiene a todo el mundo con el Jesús en la boca esperando, ¡ya tiene su póster oficial! Y el cartel incluye la imagen de Kailey Levy, la hija de William, en su debut actoral.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez fueron, sin duda, la inspiración detrás de la decisión de Kailey de incursionar en la actuación. El año pasado ya nos habían dado un adelanto de las grabaciones desde España, y ahora con el póster, ¡sentimos que el estreno está a la vuelta de la esquina!

La productora Secuoya Studios fue la encargada de soltar la bomba el 16 de noviembre, compartiendo el cartel con la imagen de la joven intérprete. En su publicación de Instagram, no se guardaron nada y dijeron: “¡YA ESTÁ AQUÍ! Por fin podemos enseñaros el cartel oficial de BAJO UN FUEGO, la nueva película protagonizada por @willevy, @torrebe, @claudiaalvarezo, @eliagalera, @antonlofer, y dirigida por @martincuervo”. ¡Un elenco que promete de todo!

¿Será que esta es la primera de muchas películas para la señorita Levy? ¡No podemos esperar para verla en acción! ¿Y vos, ya tenés tus pipocas listas?